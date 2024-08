Vanessa Sterckendries vise une performance à Paris : "Je me suis très bien entrainée"

Pour Sterckendries, participer aux Jeux Olympiques est un rêve devenu réalité. "C'était génial d'arriver au village olympique", a-t-elle commenté. "Il y a une très bonne ambiance. Je m'y attendais un peu. Toutes mes attentes ont été satisfaites. J'en rêvais depuis longtemps".

La native du Brabant flamand, âgée de 28 ans, s'est qualifiée pour Paris via le classement olympique de World Athletics au début du mois dernier. Elle espère réaliser une excellente performance dans la capitale française. "A l'entraînement, tout s'est très bien passé depuis une semaine et demie", a-t-elle expliqué. "Je lance vraiment très bien. Mon premier entraînement à Paris aujourd'hui a été décevant. Mais j'applique le principe suivant: une mauvaise répétition générale est suivie d'une super compétition. C'est dans cet état d'esprit que je me rendrai au stade dimanche".