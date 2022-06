Vendée Arctique: les skippers ne feront finalement pas le tour de l'Islande

Les 24 skippers encore engagés dans la Vendée Arctique, course en solitaire sans escale réservée aux bateaux du Vendée Globe, ne feront finalement pas le tour de l'Islande, comme le prévoyait initialement le parcours, en raison des conditions météorologiques, ont annoncé les organisateurs jeudi.

"Nous savions que cette décision pourrait être prise. C’est pour cette raison que nous avions installé une porte à l’est de l’Islande. Depuis hier, et particulièrement ce matin, les modèles météo ne cessent de s’aggraver avec une dépression très active sur l’Islande", a expliqué Francis Le Goff, directeur de course, cité sur le site de l'épreuve.

"Dans la partie nord-est de l’île, il y aura des vents moyens de 40 nœuds et vraisemblablement des rafales à plus de 50 nœuds, sur une mer formée et croisée. Par ailleurs, il n’y a pas vraiment d’échappatoire sur zone, pas comme en pleine mer par exemple. Il serait très délicat et dangereux de faire passer les bateaux à cet endroit", a-t-il ajouté.

Concrètement, au moment d'arriver à la porte située au sud-est de l'Islande, les navigateurs repartiront vers le sud, au lieu de s'engager autour de l'île, pour un périple qui aurait dû les amener au plus proche du cercle polaire arctique.

Le nouveau parcours, avec notamment un passage décalé vers l'ouest dans l'Atlantique nord, fait 3.300 milles nautiques (environ 6.100 km), comme 3.500 milles initialement prévus (environ 6.500 km).

Partie des Sables-d'Olonne, la Vendée Arctique est qualificative pour le Vendée Globe 2024 et met ses concurrents à rude épreuve cinq mois avant la Route du Rhum, transatlantique en solitaire reliant Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) à la Guadeloupe, et grand rendez-vous de voile de l'année.

Jeudi en début d'après-midi, Charlie Dalin (Apivia), deuxième du Vendée Globe 2020/2021 était en tête de la flotte, qui ne comptait plus que 24 bateaux depuis l'abandon du Hongrois Szabolcs Weöres (Szabi Racing).