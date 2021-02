Vendée Globe: favori, puis dernier, l'autre course de Jérémie Beyou

Grand favori du Vendée Globe, Jérémie Beyou est reparti neuf jours après le reste de la flotte en raison d'avaries. Il a bouclé samedi le tour du monde en solitaire et sans escale en 13e position avec le sentiment malgré les doutes et la déception d'avoir remporté "une victoire".

"Je savais que ça allait être dur de repartir une deuxième fois, d'être en mer, et je ne me suis pas trompé", confie à l'AFP le skipper de Charal, quelques heures avant de franchir la ligne d'arrivée au large des Sables d'Olonne, terme d'un périple de trois mois au scénario "improbable".

Dimanche 8 novembre, le marin de 44 ans prend le départ avec 32 autres concurrents, "serein" et "confiant".

Deux jours plus tard, son bateau volant dernière génération percute un ofni (objet flottant non identifié) au large des côtes espagnoles.

"C'est un concours de circonstances. Je casse la barre d'écoute, et pendant que je suis en train de la réparer, je tape un truc, tous mes outils s'enroulent dans le système de remontée du safran, le safran vient se fracasser sur le tableau arrière, le truc improbable, qui n’arrivera jamais deux fois. Mon système de détection qui ne fonctionne pas non plus. Tout part à l'envers", explique-t-il.

Beyou rentre aux Sables d'Olonne pour réparer et repartir, comme le prévoit le règlement.

- "KO technique" -

"La question de ne pas repartir m'a effleuré l'esprit, t'as pris un uppercut en pleine face, t'es K.O technique. Rapidement t'as tout l'environnement autour, le public, c'était de la folie. Je reviens, la France est confinée, les gens n'ont pas le droit de sortir et y avait des milliers de personnes sur les digues", se souvient-il.

Beyou repart le 17 novembre et n'a pas fini de se poser des questions.

"Tu te demandes vraiment pourquoi tu le fais, ce qui te fais tenir au début c'est de le faire pour les autres. La météo catastrophique pour descendre l'Atlantique, toutes les deux secondes t'as envie de t'arrêter. Au bout d'un moment tu comprends tout le bénéfice, toute la fierté que tu vas retirer d'avoir réussi à repartir, mais ça vient dans un deuxième temps", dit le navigateur, qui a bataillé pour rattraper les derniers de la course.

"Me retrouver avec la flotte m'a permis d'avoir des objectifs de classement. Cette frustration, cette question de me demander pourquoi t'es là ne m'a quasiment jamais quitté. Pourquoi ?", avoue-t-il.

Le stress aura aussi été toujours là. "Tu te dis que t'es pas dans la bonne spirale, y a pas de raison que ça s'arrête ! Ca te rend très humble, ça t'amène à te poser plein de questions".

- "Ca navigue bien" -

"Les gars qui partent en sachant qu'il y a zéro chance qu'ils soient sur le podium, pourquoi ils le font ? Je ne comprenais pas. Me retrouver dans cette situation-là m'a complètement ouvert les yeux. Ils font un tour du monde pareil, même plus long, sur des bateaux moins préparés, pas assez rapides pour arriver à filer devant les phénomènes météo dangereux mais ils sont en course, pas en balade. Je ne l'imaginais pas", confesse-t-il.

"Chapeau à eux, ça navigue bien. C'est des compétiteurs aussi. Y a plein de gens qui restent à terre, eux ils ont le courage d'y aller".

Sans espoir de gagner le Vendée Globe, Beyou n'a pas lâché.

"Les abandons font mal, ils sont super dur à vivre et tu les traînes très longtemps derrière toi. Là, c'est une victoire, ça change tout. J'ai gagné, pas la course, c'est Yannick (Bestaven) et brillamment, mais j'ai gagné parce que je suis retourné dans l'humilité. La mer, le sport c'est ça aussi. C'est peut-être pas l'objectif le plus glorieux, mais c'est un objectif quand même".

Beyou avait hâte de retrouver son équipe, et ses deux enfants (13 et 17 ans).

"Pendant toute la course, mes enfants m'ont envoyé des messages, toujours positifs, là j'ai découvert qu'ils avaient grandi. Ils rêvaient eux aussi de voir leur père gagner le Vendée Globe, ils sont passés au dessus de ça, ils ont été là..."