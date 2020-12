Vendée Globe, journal de bord: Pip Hare "chanceuse" d'avoir surmonté un incident en pleine nuit

Engagée sur le Vendée Globe à bord d'un "vieux" bateau, l'Anglaise Pip Hare a connu une nouvelle "mésaventure" avec une voile. En situation potentielle de danger, elle a eu "la chance" de s'en sortir et espère que cette bonne étoile continuera à l'accompagner, comme elle le raconte dans son carnet de bord pour l'AFP.

La navigatrice de 46 ans, qui participe à son premier tour du monde en solitaire à bord d'un bateau construit il y a 20 ans (Medallia), pointe mercredi à la 18e place de la flotte - sur les 27 skippers encore en course - alors qu'elle navigue au large des îles Kerguelen, dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

"Le noir complet. Pas de lune, une brise naissante. Et puis un grand bruit. Le bord (la partie le long du mât, NDLR) de ma voile avant s'est rompu . Au début, je n'ai pas compris ce que c'était, je ne pouvais pas voir la voile, mais Medallia s'est un peu déchaînée, gîtant davantage, devenant un peu moins contrôlable.

Avec ma petite lumière, je suis allée voir pourquoi et j'ai vu la voile, volant dans l'air, accrochée uniquement par le haut et les coins arrière du triangle. La seule chose qui empêchait toute la voile de fouetter au vent était la bosse d'enrouleur accrochée au pupitre, dont la force était telle qu'elle pliait la charpente métallique vers le haut.

Mon esprit galopait. D'abord j'ai envisagé plusieurs scénarios. Mais quoi qu'il en soit, je devais d'abord mettre la voile sous contrôle. Ma première idée a été d'aller en dessous de la voile, mais le risque était immense. Cela voulait dire, moi, un petit gabarit, seule au milieu de la nuit, bataillant avec la surface entière d'une voile en tentant de la faire glisser tout en maîtrise du haut de ses 25 mètres, dans 27 noeuds de vent, et la poser en toute sécurité sur le pont de Medallia. Et il fallait éviter qu'elle aille dans l'eau, car avec la vitesse du bateau, cela pouvait m'arracher les mains pour de bon.

J'avais clairement besoin d'une autre solution. Si j'étais capable de faire descendre la voile assez bas pour que je puisse l'atteindre en toute sécurité, je pourrais alors mettre mon bord de rechange et la hisser de cette façon. Je devais agir rapidement sans faire d'erreur, coincer les cordes ou mettre une charge supplémentaire pouvait mener à des difficultés encore plus grandes.

J'ai réussi. Il m'a fallu une heure pour tout faire. Medallia était de nouveau en train de voler à 16 noeuds. La nuit était toujours aussi noire, je me suis posée un moment, assise, et j'ai pensé à quel point j'avais été chanceuse. Chanceuse que le bord de ma voile se soit rompu quand j'étais sur le pont, chanceuse de n'avoir pas eu à batailler avec une voile entière flottant dans le ciel, chanceuse que Medallia soit un bateau tellement solide qui me permet de surmonter ce genre de mésaventures.

Le reste de la semaine s'est déroulé au gré des conditions surprenantes de cette région connue pour ses tempêtes. Alors que je naviguais sous un beau soleil et dans une brise légère, j'ai été accompagnée par de magnifiques dauphins sabliers. Et je prends ça comme un signe. Celui que ma chance sera à mes côtés encore pour quelques semaines. Suffisamment longtemps pour me permettre de traverser en toute sécurité les mers du sud".

Propos recueillis par Sabine COLPART