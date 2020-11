Vendée Globe - Journal de bord: Tripon "joue avec le vent et la mer"

Seul au milieu de l'océan, après trois semaines de course, Armel Tripon a "oublié la terre" et compose avec "les incertitudes permanentes", qui lui rappelle à quel point "on n'est vraiment pas grand chose", comme il le livre à l'AFP dans son carnet de bord du Vendée Globe.

Au 21e jour de course, le marin de 45 ans, à la barre d'un bateau flambant neuf (L'Occitane en Provence), capable de "voler" pour son premier tour du monde en solitaire, est classé 22e.

"Trois semaines de mer, c'est à la fois peu et déjà beaucoup. Peu, car nous sommes toujours dans l'Atlantique sud et qu'il nous reste plus de 36.000 km à parcourir. Beaucoup, car c'est mon point le plus au sud atteint de ma vie de marin, soit 27° Sud. J'ai passé Rio de Janeiro, salué Copacabana au son de Gilberto Gil et m'apprête à contourner Miss Sainte-Hélène, qui prend bien ses aises en cet été austral !

Trois semaines de mer, c'est le temps pour oublier la terre et son rythme quotidien, oublier les noms des jours qui passent et commencer à vivre en osmose avec son bateau, avec les éléments. Cette course va être longue, avec beaucoup de changements météo, beaucoup de phases de jeu différentes. A moi d'être patient et de rester calme, sans me focaliser sur le classement qui, forcément, pris tel quel, peut faire mal au moral.

Alors je fais abstraction de ce qui se passe devant, me focalise sur ma trajectoire, joue avec le vent et la mer qui m'offrent le terrain de jeu le plus beau au monde, m'enivre de ces lumières du soir, m'apaise avec ces nuits étoilées, me remplis les yeux de cette beauté si brute. La mer nourricière et protectrice que l'on sous-estime encore tellement, par méconnaissance, par crainte ou par manque d'intérêt. Nous devons tout à l'océan et j'aime à penser que j'en suis un habitant de passage, traçant une route furtivement, sans laisser de trace que celle sur une carte que l'on décortique, analyse parmi les autres à terre.

Quand je pense à Alex Thomson (ndlr: qui a abandonné ce week-end)... C'est toujours dur quand un concurrent abandonne pour casse parce qu'il y a une part d'injustice même si on sait que ça fait partie du jeu et que personne n'est à l'abri. Tu as beau te préparer le mieux possible, imaginer tous les scénarios et Dieu sait si lui était prêt... D'ailleurs, il avait emmené plein de résine et de composite pour réparer… Et voilà, il y a des fois où ça ne veut pas. C'est dur, oui. Finalement, on ,'est vraiment pas grand chose et prétendre finir cette course, c'est déjà beau…

Voilà mon objectif: prendre du plaisir au jour le jour, me dire que c'est peut-être la dernière journée et que je vais taper quelque chose. D'ailleurs, j'ai tapé quelque chose cette nuit! Heureusement je n'avançais qu'à 10 nœuds. Mais voilà, on est quand même suspendu à cette insoutenable légèreté de l'être et à cette insoutenable complexité d'équilibriste, avec un sport qui n'est pas simple à gérer. Voilà… Parfois, il faut une bonne étoile, parfois il faut un facteur chance. Il faut accepter ces incertitudes permanentes aussi et tu as beau avoir tout imaginé, tout tracé, fait tous les scénarios... Je repense à Jérémie (Beyou) aussi qui se retrouve à casser dès le deuxième jour. Comme nous aussi. Jamais on n'avait imaginé que cette pièce puisse casser…. Ça a remis en cause pas mal de choses dès le début.

Cette incertitude, finalement, c'est cette incertitude de la vie aussi. Personne n'avait imaginé le Covid, on apprend à vivre avec. En mer, c'est vraiment ça, je pense qu'il faut être très humble par rapport à tout ça et puis prendre ce qu'il y a à prendre avec philosophie. C'est le mot, tiens: PHILOSOPHIE."

Propos recueillis par Sabine COLPART