Vendée Globe: la haute montagne avant le grand large pour Jérémie Beyou

A quelques mois de son cinquième Vendée Globe, le skipper Jérémie Beyou s'est lancé un nouveau défi cet hiver dans les Alpes françaises : apprivoiser sa peur du vide, aux côtés du célèbre alpiniste Charles Dubouloz, pour mieux affronter l'"Everest des mers". En ce deuxième lundi de mars, un épais brouillard recouvre la pointe Lachenal, située à 3.613 mètres d'altitude. De son sommet, elle offre habituellement un magnifique panorama sur la Vallée blanche à proximité de l'Aiguille du midi. Mais pas aujourd'hui.

Encordés, deux hommes évoluent sur une arête enneigée, crampons aux pieds et bâtons en mains. Tandis que Charles Dubouloz, 34 ans, mène le duo d'un pas félin, Jérémie Beyou, trois fois vainqueur de la Solitaire du Figaro, avance fébrilement puis s'immobilise. "Je ne pouvais plus avancer, comme un âne", s'étonne quelques heures plus tard avec le sourire Beyou, 47 ans. "Je n'avais jamais utilisé de crampons et de piolets. J'ai le vertige quand je monte à mon mât, alors dans cette ambiance apocalyptique", ajoute-t-il. - Des solitaires ensemble -

Malgré la brume et les bourrasques, la cordée a continué son chemin jusqu'au refuge le plus proche. "Il s'est bien bougé les fesses", félicite en fin de journée Dubouloz, guide de haute-montagne et spécialiste des ascensions très engagées en style alpin. Juste avant la nuit, alors que le soleil crève enfin les nuages et éclaire Chamonix, le duo en profite pour admirer la ville depuis le balcon de l'abri. "Il n'est pas dans son environnement, mais son expérience de marin en fait un bon alpiniste", glisse Dubouloz. "Pendant la sortie, je l'ai entendu plusieurs fois se lancer des +Allez, vas-y Beyou+ pour vaincre ses craintes ou dépasser sa fatigue", note le joyeux montagnard, premier à avoir gravi la mythique face nord des Grandes Jorasses, seul en hiver, en janvier 2022.