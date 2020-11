Vendée Globe: nuit magique pour Dalin, cauchemar pour Thomson

Charlie Dalin, qui découvre le Vendée Globe, a passé une nuit "magique", de vendredi à samedi, alors qu'il navigue en tête dans les mers du sud quand l'ancien leader, le Gallois Alex Thomson, enchaîne les déboires avec cette fois une avarie au gouvernail.

"Je suis vraiment content de naviguer enfin dans ces mers du sud, surtout avec la lune: c'est super beau. Hier soir (vendredi), c’était magique avec plein d’oiseaux qui virevoltaient autour du bateau après deux semaines en short!", a raconté Dalin (Apivia) lors d'une vacation samedi matin avec le PC Course.

Le marin normand de 36 ans, leader de la course depuis lundi, a été le premier à entrer dans les mers sud. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il atteignait la zone des 40es Rugissants et depuis, il navigue en bordure de la Zone d'Exclusion Antarctique (ZEA).

La ZEA a été mise en place par la direction de course pour protéger les skippers des icebergs, une ligne rouge qui peut être évolutive si de nouvelles glaces dérivantes sont menaçantes.

En s'approchant tout près de l'Antarctique, les températures ont chuté pour Dalin mais aussi pour une partie de la flotte qui n'est pas loin d'aborder les 40es sud et qui a choisi une autre route que le leader.

"Il devrait donc y avoir un peu de compression de la flotte devant. "Mon avance risque fort de diminuer ces prochaines heures… Certes après, il y aura du vent fort: ce sera notre première tempête après le cap de Bonne-Espérance!", a expliqué Dalin.

- Au cap de Bonne-Espérance lundi -

Le navigateur, à la barre d'un bateau de toute dernière génération qui peut presque voler grâce à ses foils (grands appendices latéraux), devrait franchir la longitude du cap de Bonne-Espérance lundi dans la journée.

Le cap de Bonne-Espérance (pointe de l'Afrique) est le premier des trois caps notés comme points de passage obligé du Vendée Globe avec le Cap Leeuwin (pointe de l'Australie) et le Cap Horn (pointe de l'Amérique).

Derrière Dalin, Thomas Ruyant (LinkedOut) reste son dauphin malgré son foil bâbord amputé. Il pointait samedi à 12h00 à 296 milles nautiques (649 km) du premier.

Doyen de la course, Jean Le Cam (Yes We Cam!), à la barre d'un bateau ancienne génération, a choisi une route plus au nord que celle du duo de tête et occupe toujours la troisième place alors que le Vendée Globe entre dans sa quatrième semaine.

A 40 nm (74 km) derrière le marin de 61 ans, deux hommes naviguent quasiment bord à bord: Kevin Escoffier (PRB), quatrième, et Yannick Bestaven (Maître CoQ IV), cinquième.

"Cette nuit (vendredi à samedi), c’était magnifique. Un grand ciel clair, pas un nuage, la lune qui nous éclairait comme en plein jour. Ça glissait avec le bateau parfois à 25–26 nœuds (environ 48 km/h), c’était superbe ! J’ai sorti une polaire et un petit bonnet cette nuit. On sent que l’on va vers le froid", a souligné Escoffier.

Pour Thomson, la nuit a été plutôt cauchemardesque. Alors que l'ancien leader pensait pouvoir reprendre le cours de son aventure après de gros soucis structurels, le Britannique a constaté vendredi soir une avarie importante sur son safran tribord.

Samedi à mi-journée, il avançait à une dizaine de nœuds (environ 18 km/h) et chutait à la 15e place du classement.

Son équipe devrait communiquer dans la journée sur l'étendue des dégâts.