Vendée Globe : Six femmes pour un tour du monde

Absente de la dernière édition, les navigatrices font leur retour sur le Vendée Globe. Ce sont six femmes qui prendront le départ, dimanche aux Sables d'Olonne, de la course autour du monde en solitaire et sans escale.

"Aujourd'hui, c'est normal de voir des femmes en course au large. Ce n'est pas extraordinaire de faire le Vendée Globe parce qu'on est une femme, c'est juste extraordinaire de faire le Vendée Globe. Il faut les regarder comme des marins et ne pas s'arrêter sur le fait que ce sont des femmes", remarque le skipper Paul Meilhat, vainqueur de la Route du Rhum 2018 (classe Imoca) et membre de la team de Samantha Davies (Initiatives-Coeur) pour ce Vendée Globe.

Pour cette 9e édition, cinq des six navigatrices partiront pour la première fois pour un tour du monde en solitaire.

. Alexia Barrier (TSE - 4myplanet) - FRA - 1re participation - 40 ans

Méditerranéenne, Alexia Barrier a longtemps vécu comme professeur de voile et skipper sur des yachts de milliardaires. Elle s'est jetée dans ce Vendée Globe malgré les difficultés financières (son budget n'est pas complètement bouclé). Elle navigue sur un bateau datant de 1998 et s'est engagée dans l'aventure en mettant en lumière l'association qu'elle a créée il y a 10 ans pour la préservation des océans.

. Clarisse Crémer (Banque Populaire X) - FRA - 1re participation - 30 ans

Elle est la benjamine de la flotte féminine. Elle a découvert l'Imoca (monocoque de 18 m dédié au Vendée Globe) après avoir été sollicitée par Banque Populaire pour faire ce Vendée Globe. Longtemps parisienne, elle a rejoint la Bretagne en 2013 pour se lancer dans un projet mini-transat (bateau de 6,50 m). Elle s'est aguerrie pour ce Vendée Globe sur un voilier datant de 2010 aux côtés d'Armel Le Cléac'h, dernier vainqueur.

. Samantha Davies (Initiatives-Coeur) - GBR - 3e participation - 46 ans

La navigatrice anglaise est partie en 1998 pour son premier tour du monde. Depuis, elle a coché toutes les cases de la course au large et s'est offert une 4e place pour son premier Vendée Globe en 2008/2009. Elle n'aura navigué que cinq jours lors de l'édition suivante en raison d'un démâtage. Maman d'un garçon de 9 ans, elle sera en rivalité sur la 9e édition avec son compagnon Romain Attanasio et sera l'une des sérieuses prétendantes au podium. Elle porte un projet avec Mécénat Chirurgie Cardiaque (qui permet à des enfants défavorisés de venir se faire opérer en France), sur un bateau datant de 2010.

. Pip Hare (Medallia) - GBR - 1re participation - 46 ans

Voilà 11 ans que la navigatrice anglaise prépare son projet Vendée Globe. Skipper professionnel notamment sur des bateaux de croisière, elle a beaucoup navigué en mode course sur des petits monocoques de 12 m, les Class 40. Elle a décroché un sponsor-titre tardivement et se présente avec un tout petit budget. Elle a acquis un bateau né en 1999 pour réaliser son rêve et se projette déjà sur 2024.

. Isabelle Joschke (MACSF) - GER/FRA - 1re participation - 43 ans

Allemande par son papa, Isabelle Joschke n'a pas grandi dans un milieu maritime. Elle a monté tous les échelons de la course au large, de l'optimist à l'imoca, en passant par la mini-transat et la Solitaire du Figaro. Diplômée en lettres classiques, elle navigue sur un bateau de 2007, auquel ont été ajouté des foils pour aller plus vite. Elle est conseillée par Alain Gautier, vainqueur du Vendée Globe en 1992/1993.

. Miranda Merron (Campagne de France) - GBR - 1re participation - 51 ans

Miranda Merron est anglaise mais elle s'est installée de l'autre côté de la Manche il y a plus de 20 ans, en Normandie où elle vit une partie de l'année avec son compagnon, le navigateur français Halvard Mabire, qui l'accompagne dans son projet Vendée Globe, avec un bateau de presque 15 ans d'âge. Publicitaire, elle a choisi de revenir à la course au large. En 1998, elle faisait partie du premier équipage entièrement féminin parti en quête du trophée Jules Verne, sous la houlette de Tracy Edwards, avec notamment Sam Davies.