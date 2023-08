Vent de fraîcheur sur des Red Lions et Red Panthers aux grandes ambitions

L'Euro de hockey de Mönchengladbach (18-27/8) débute ce vendredi. Les Red Lions et les Red Panthers, dont les effectifs ont été quelque peu rajeunis, s'y alignent avec de grands objectifs.

Pour les Red Lions, l'objectif sera de reconquérir la couronne acquise en 2019 à Anvers mais abandonnée deux ans plus tard.

La sélection de Michel van den Heuvel a fait couler beaucoup d'encre. En attaque, le coach néerlandais a décidé de se passer de Sébastien Dockier, Tanguy Cosyns et Tom Boon. A charge pour les jeunes Onana et Ghislain, tout comme Van Dessel un cran plus bas, de saisir l'opportunité qui leur est donnée.

Les Lions entameront leur parcours dimanche à 12h30 face à l'Angleterre. Suivront l'Espagne le lendemain à 20h30 et l'Autriche mercredi à 10h00.

Les ambitions ne seront pas davantage dissimulées du côté des Red Panthers, qui accueillent quant à elles quatre joueuses qui disputeront leur premier grand tournoi: Blockmans, Belis, White et Mariën.