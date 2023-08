Verheyden se qualifie pour les demi-finales du 1500m: "Toujours placé ou je devais être"

Meilleur performeur national de la saison (3:33.77) et champion de Belgique, il y a trois semaines, Ruben Verheyden disposait des meilleurs atouts parmi les trois Belges engagés dans les séries du 1.500m samedi lors de la journée initiale des championnats du monde d'athlétisme de Budapest. Il disposait du 7e temps de la saison dans la 2e série et n'a pas déçu. Il s'est s'est hissé en demi-finales. Terminant 5e en 3:47.02 soit le 47e chrono des 58 participants loin derrière les deux autres Belges Jochem Vermeulen (22e en 3:35.45) et Ismael Debjani (39e en 3:39.73). Comme il fallait figurer parmi les six premiers de sa course, cela n'avait pas d'importance.