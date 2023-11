Verschaere battue par la tenante du titre: "C'était tout nouveau et assez impressionnant"

"C'était tout nouveau pour moi et assez impressionnant", a-t-elle déclaré à Belga après son élimination. "J'ai tâché d'en profiter un maximum, mais personne n'aime perdre, qui plus est dès le premier tour du tournoi. Mon adversaire, évidemment, s'était déjà bâti un joli palmarès. Et elle était venue ici pour défendre son titre. Son expérience a parlé. Elle a directement réussi à profiter d'une erreur de ma part dans les dernières secondes du combat. Elle a vu l'opportunité de me jeter. Et elle l'a fait".

Vicky Verschaere n'aura, cela dit, pas à rougir de sa prestation dans l'Hérault. C'est qu'après l'avoir battue lors de ce premier combat, Alina Boehm a sorti toutes ses autres concurrentes pour aller chercher un nouveau titre européen, battant en finale l'Italienne Alice Bellandi (IJF 1), 24 ans, médaillée de bronze aux championnats du monde à Doha, par waza-ari.