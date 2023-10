Victoire de la Britannique Lucy Charles-Barclay

La Britannique, 30 ans, a parcouru les 3,8 km de natation, 180 km en vélo et 42,195 km de course à pied en 8 heures 24 minutes et 31 secondes pour devancer deux Allemandes, Anne Haug, 2e en 8h27:33., lauréate en 2019 et qui monte sur le podium pour la 5e fois de suite - et Laura Philipp, 3e en 8h32:55. L'Américaine Taylor Knibb a pris la 4e place en 8h35:56.

La Suissesse Daniela Ryf, 36 ans, quintuple lauréate de l'épreuve, a pris la 5e place en 8h40:34. après une participation, sa dernière, perturbée par une infection pulmonaire.