Victoire de Pablo Larrazábal au Championnat de Corée, Colsaerts termine 67e

Le Bruxellois occupait la 9e place après le premier jour de cette épreuve du DP Wolrd Tour dotée de 2 millions de dollars et son score de 69. Il n'a ensuite fait que reculer au classement après des cartes de 72 et 77. Dimanche, il a alterné le bon (3 birdies), le très bon (un eagle), le moins bon (quatre bogeys) et le mauvais (un triple bogey). Il termine avec un total de 292 à seize coups du vainqueur.

L'Espagnol Pablo Larrazábal s'est offert la victoire grâce à une dernière carte de 67. Son total de 276, douze sous le par, lui permet de devancer de deux coups le Danois Marcus Helligkilde dans ce qui constitue à 39 ans sa 8e victoire sur le circuit européen.