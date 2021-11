Victoire surprise de Michael Somers lors de la Cross-Cup

(Belga) Michael Somers a créé la surprise en s'imposant dimanche à Roulers au terme d'un parcours très, voire trop autoritaire d'Isaac Kimeli sur un parcours rendu très boueux par la pluie. Cette 3e épreuve de la Cross-Cup sert d'épreuve de sélection pour les championnats d'Europe de cross qui se dérouleront à Dublin le 12 décembre.

La course, qui suivait celle des dames remportée par Nina Lauwaert, a vu se porter au commandement une quinzaine d'athlètes, sous l'impulsion d'Isaac Kimeli, notamment, Pieter-Jan Hannes, Nicolaï Saké, Michael Somers, Arnaud Dely, Lahsene Bouchikhi ou encore Lander Tijtgat, qui effectuait son dernier cross à Roulers. Un problème de chaussure a cependant ruiné toutes les chances de l'athlète local. A trois tours de la fin, Kimeli et Somers avaient creusé un léger avantage sur Saké et Dely. Kimeli, vice-champion d'Europe en 2018, s'est isolé en tête à deux tours de l'arrivée, creusant un écart qu'il confirmait à l'entame du dernier tour. Somers allait toutefois signer un dernier tour exceptionnel pour s'imposer à Roulers devant Kimeli et Saké. La sélection belge pour l'Euro de cross devrait être annoncée mardi matin au plus tard. (Belga)