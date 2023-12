Victoire surprise du Français Sarrazin dans la descente de Bormio, chute de Marco Schwarz

Ce fut aussi plus compliqué pour des descendeurs hors-pair comme l'Italien Dominik Paris, six fois vainqueurs, de la plus solide descente du circuit, et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, tous les deux partis à la faute.

Après un début de saison de Coupe du monde perturbé par des annulations à répétition liées aux mauvaises conditions météo, c'est sur la prestigieuse Stelvio que se conclut 2023 avec un super-G au programme vendredi.