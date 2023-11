Victoires pour Lyon, Saragosse, Villeneuve d'Ascq et Salamanque

Sans Julie Allemand, au repos pour ménager son quadriceps, Lyon s'est imposé sur le fil contre les Polonaises de Lublin 73 à 72 pour décrocher sa première victoire en Euroligue et laisser la lanterne rouge de la poule à Sepsi-SIC. Malmenées, les Lyonnaises l'ont finalement emporté grâce à un panier de l'Américaine Stephanie Dolson (9 points, 4 rebonds), arrivée après la trêve internationale comme joker médical. Les retours des Françaises Gabby Williams (15 pts, 6 rbds, 6 assists) et Marine Johannes (3 points, 4 assists), ainsi que les 17 points de Marine Fauthoux (4 rebonds, 4 assists) ont aussi penché dans la balance. La Suédoise Elin Gustavsson (24 pts, 9 rbds) s'est montrée la meilleure pour le compte des Polonaises. Lyon est désormais 6e au classement.

Après la victoire et le triple-double d'Emma Meesseman (20 points, 10 rebonds, 10 passes décisives en 18 minutes) avec Fenerbahce vainqueur des Roumaines de Sepsi-SIC 110 à 63 dans le groupe A, Saragosse a comblé un retard de 20 points concédé en début de match (9-29) pour finalement l'emporter contre les Italiennes de Schio 56 à 51. Serena-Lynn Geldof a joué quatre minutes (1 rebond) côté espagnol.

Dans le groupe B, Maxuella Lisowa-Mbaka et Villeneuve d'Ascq ont remporté leur duel franco-français face à Basket landes (74-61). Les Nordistes de Rachid Meziane, le sélectionneur français des Belgian Cats, ont fait la différence dans le troisième quart après un 27-29 affiché au marquoir au repos. Maxuella Lisowa-Mbaka a joué quinze minutes (2 points, 7 rebonds, 2 assists et une interception).

Les Espagnoles de Salamanque ont dû batailler face à Polkowice avant d'émerger pour de bon dans le dernier quart 75 à 66 (mi-temps : 41-38). Antonia Delaere a contribué pour 2 rebonds et 2 passes décisives en 14 minutes de jeu. Salamanque occupe désormais la 3e place de ce groupe B dominé par l'USK Prague et Cukurova (5 victoires et une défaite. Villeneuve d'Ascq est quatrième (3 victoires, 3 défaites).

Les quatre premiers de chacun des deux groupes de 8 sont qualifiés pour les quarts de finale.