Victoires pour Maxime De Zeeuw et Retin Obasohan

(Belga) Les Israéliens de l'Hapoel Holon se sont imposés mardi soir en déplacement en Turquie à Tofas Bursa (81-93) pour le compte de la 2e journée du 2e tour en Ligue des Champions de basket. Le Belge Maxime De Zeeuw n'a pas marqué. De son côté, Retin Obasohan et Nymburk l'ont emporté au bout du suspense à domicile face aux Italiens du Dinamo Sassari (90-89). Retin Obasohan termine la rencontre avec 9 points.

Deuxième victoire en deux matchs pour les coéquipiers de Maxime De Zeeuw. Si l'international belge n'a pas marqué, il a pu compter sur un trio à plus de 20 points: CJ Harris (21), Chris Johnson (22) et Tyrus McGee (25) pour s'imposer malgré un premier quart loupé (25-17). Les visiteurs réagissaient dans la foulée pour rejoindre les vestiaires sur un score de parité (45-45). Dans le match, l'Hapoel Holon continuait sur sa lancée dans le troisième quart (23-27) avant de plier la rencontre dans les dix dernières minutes remportées 13-21. Le Belge Maxime De Zeeuw termine avec 0 point (0/2 à 2 points et 0/1 à 3 points), 3 rebonds et 3 passes en 18 minutes. Au classement, l'Hapoel Holon reste en tête de son groupe. Mercredi prochain, les Israéliens accueilleront les Turcs de Pinar Karsiyaka pour le compte de la 3e journée du 2e tour en Ligue des champions de basket. De son côté, Retin Obasohan s'est imposé au bout du suspense avec les Tchèques d'ERA Nymburk. Largués à la mi-temps (40-50), les coéquipiers du Belgian Lion ont fait une course-poursuite parfaite pour finalement s'imposer grâce à un tir d'Hayden Dalton à une seconde de la fin (90-89). Retin Obasohan termine la rencontre avec 9 points (4/9 à 2 points, 0/3 à 3 points et 1/2 aux lancers), 2 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en 28 minutes. Mardi prochain, ils se déplaceront en Espagne pour y affronter Saragosse. Au classement, Retin Obasohan et Nymburk restent en tête de leur groupe avec un bilan de 2 victoires en autant de rencontres. Pour rappel, les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiées pour les playoffs de la compétition. (Belga)