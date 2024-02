Victor Wegnez poursuivra sa carrière au Waterloo Ducks

"Son expérience et son savoir-faire feront de lui un atout majeur pour notre équipe, et sa présence sur le terrain promet d'élever notre niveau de jeu à des hauteurs inégalées", éceit le Watducks sur Instagram. "Grâce à son talent et ses compétences techniques et tactiques, Victor pourra également participer au développement des talents de notre Ecole des Jeunes. Et nous nous en réjouissons à l'avance".

Victor Wegnez, 28 ans, avait rejoint le Racing en 2018 en provenance du Dragons. Avec le Racing, le Red Lion a été champion de Belgique en 2022, le premier titre du club bruxellois depuis 1941. La saison dernière, le club ucclois avait pris la 3e place de Euro Hockey League (EHL), la plus prestigieuse compétition de clubs de hockey.