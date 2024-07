Victor Wegnez réaliste mais optimiste après le partage contre l'Afrique du Sud

"Un match pourri, ce n'était simplement pas assez bon", a lancé tout de go Victor Wegnez avec sa gouaille caractéristique. Le milieu de terrain des Red Lions ne s'est pas caché vendredi après le partage contre l'Afrique du Sud (2-2) à Courtrai dans ce qui constituait le dernier match en Belgique avant la défense du titre olympique acquis par les Lions à Tokyo en 2021.

Le transfuge du Watducks a aussi remis en perspective le résultat du jour au regard de la charge de travail encaissée ces derniers jours. "On a eu des doubles séances lundi, mardi et mercredi. Mais l'aspect physique ne doit pas être une excuse, je pense que c'était simplement un jour sans pour tout le monde."

"On a fait beaucoup d'erreurs, dans les passes et les contrôles", a ajouté Wegnez, avant de préciser que les Lions ont appliqué un nouveau pressing, qui devrait se montrer efficace face à l'Irlande pour leur entrée en lice à Paris le 27 juillet. "Ce n'était pas spécialement une bonne tactique face à notre adversaire du soir mais ce sera la bonne option face aux Irlandais."

Victor Wegnez n'est pas inquiet pour autant, que du contraire. "Si on regarde les amicaux avant chaque grand tournoi, on fait souvent un peu n'importe quoi mais on a quand même fait l'un ou l'autre bon résultat par la suite", a-t-il rigolé.

Wegnez, qui aurait pu inscrire le but de la victoire d'un tir dans la dernière minute, a aussi insisté sur les absences des attaquants Nicolas De Kerpel et Cédric Charlier, écartés par précaution. "Roman Duvekot a joué avec nous mais au niveau des connexions, ce n'est pas encore la même chose."