Victor Wembanyama se fait remarquer pour son premier match de pré-saison

Le Français Victor Wembanyama, très attendu pour ses débuts en NBA avec les San Antonio Spurs, a noirci la feuille de statistiques pour son premier match de pré-saison, perdu (121-122) face à Oklahoma City lundi à l'extérieur. En un peu moins de 20 minutes de jeu, le N.1 de la draft a marqué 20 points, pris 5 rebonds et réussi un contre et deux interceptions.

Le polyvalent joueur de 2m24 a exposé toute sa palette, entre dribbles, lay-ups techniques, dunk et tirs primés, bien qu'il ait perdu le ballon à quatre reprises. En face, les regards étaient tournés vers Chet Holmgren. Le pivot de 21 ans et 2m16, drafté en 2e choix en 2022, a inscrit 21 points et gobé 9 rebonds. Il avait manqué toute la saison dernière après une blessure au pied en août 2022.

Quant à Toumani Camara, le Bruxellois de 23 ans drafté par les Phoenix Suns et récemment transféré vers les Portland Trail Blazers dans l'échange qui a amené Damian Lillard aux Milwaukee Bucks, il pourrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe la nuit prochaine. En effet, les Blazers entament leur pré-saison à 4h00 (heure belge) face à l'équipe néo-zélandaise des Breakers.