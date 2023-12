Victorieuses 7-0 de l'Angleterre, les Young Red Panthers décrochent le bronze

Les joueuses de Darran Bisley et Gilles Verdussen ont ouvert le score sur leur premier pc à la 7e minute sur un sleep d'Asdrid Bonami. L'Angleterre n'a été dangereuse que sur deux contre-attaques, manquant le cadre en phase de conclusion. La Belgique a continué à jouer vers l'avant en seconde période et a été vite récompensée par un deuxième but de Bonami récupérant au deuxième poteau une balle perdue (36e). Mieux encore puisque sur trois pc, les Young Panthers portaient leur avance à 5 buts, avec des concrétisations sur des sleeps de Louise Dewaet (39e) et Bonami (44e) et un rebond de Perrine De Clerck (45e,). Bonami a encore un peu plus salé l'addition dans le dernier quart, sur deux nouveaux pc (47e et 58e), inscrivant son 11e but du tournoi et se plaçant provisoirement en tête du classement des réalisations.

La Belgique avait terminé à la 1re place du groupe C après trois succès, contre l'Allemagne (6-0), le Canada (8-0) et l'Inde (3-2). Elle avait ensuite pris la mesure du Japon en quarts de finale (1-0), avant de s'incliner aux shoot-outs (3-1) devant l'Argentine pour une place en finale (0-0 au terme du temps réglementaire). Plus tard dans la soirée dimanche, les Argentines défieront les Pays-Bas, tenants du titre, pour le sacre mondial.