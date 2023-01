Vidts, Bolingo, Rossius, Nkansa, De Smet ou Crestan, une belle brochette d'athlètes samedi

(Belga) Le meeting d'athlétisme en salle IFAM de Gand samedi rassemblera une belle brochette d'athlètes belges qui tenteront soit de réussir encore le temps limite pour les championnats d'Europe en salle d'Istanbul soit s'y prépareront.

Ainsi Noor Vidts, déjà qualifiée pour le pentathlon, sera inscrite sur trois épreuves dans la salle gantoise: le 60m haies, la hauteur et le poids, a-t-on appris mercredi lors de la présentation du meeting. Sur les haies, elle aura Anne Zagré au couloir voisin. Sur 60m, le duel entre les jeunes Rani Rossius et Delphine Nkansa voudra le coup d'oeil. Les Belgian Cheetahs Cynthia Bolingo, Imke Vervaet, Helena Ponette, Naomi Van den Broeck et Hanne Claes s'essaieront sur l'inhabituelle distance de 300m, alors que Camille Laus fera ses grands débuts sur 800m. Chez les messieurs, l'affiche se situe sur 800m avec le nouveau détenteur du record de Belgique, Tibo De Smet et Eliott Crestan. Les Belgian Tornados Alexander Doom et Christian Iguacel s'aligneront sur 400m. Ruben Verheyden tentera de réussir le minimum pour la Turquie sur 1.500m, tout comme Ismael Debjani et John Heymans sur 3.000m lors de ce International Flanders Athletics Meeting. (Belga)