Villeneuve d'Ascq et Salamanque se rapprochent d'une qualification en play-offs

Salamanque et Antonia Delaere l'ont emporté 73-78 chez les Polonaises de Polkowice ce mercredi pour le compte de la treizième journée de la phase de poules (B) de l'Euroligue féminine de basket alors que Villeneuve d'Ascq avec Maxuella Lisowa et Bethy Mununga trébuchait à Basket Landes (80-71). A une journée de la fin de la phase de poule, les Espagnoles et les Françaises partagent la troisième place du classement provisoire avec 20 points et 7 succès (1 de plus que Bologne et Polkowice).