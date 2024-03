Villeneuve-d'Ascq et ses Belges qualifiés pour le Final Four, Saragosse éliminé

Après la qualification de Fenerbahce en deux manches sèches, la semaine dernière, c'est au tour de Villeneuve-d'Ascq, avec ses Belges Maxuella Lisowa et Bethy Mununga, des Turques de Mersin et des Tchèques de Prague de rejoindre le Final Four en s'imposant ce mercredi dans la troisième manche, décisive, de leur quart de finale de l'Euroligue féminine de basketball.

Le rêve continue pour Villeneuve-d'Ascq. L'équipe française, dirigée par l'entraîneur des Belgian Cats Rachid Méziane, à forte coloration belge avec Maxuella Lisowa et Bethy Mununga (0 points toutes deux en 6 minutes de jeu) se qualifie pour la première fois pour le Final Four après s'être imposé devant une foule hostile à Miskolc en Hongrie pour la manche décisive (58-73). Mises d'emblée sur orbite par Kariata Diaby (15 points) les Françaises ont fait le trou au repos (26-38) et ont ensuite contrôlé.

La belle aventure de Saragosse et Serena-Lynn Geldof s'est arrêtée aux portes du Final Four après une sèche défaite (86-63) à Mersin. Marina Mabrey (16 points, 8 rebonds, 14 passes) a brillé face aux Espagnoles où Geldof a été alignée 8 minutes, compilant 2 points et 4 rebonds.