Vincent Vanasch applaudit la victoire 5-1 contre l'Australie: "Nous sommes de retour!"

Jamais la Belgique n'avait battu l'Australie par une différence de 4 buts en match officiel. Avec leur succès 5-1 sur la 2e nation mondiale, mercredi soir à Anvers dans le cadre de la Hockey Pro League, les Red Lions ont redoré leur blason de champion olympique, après un modeste premier bloc de 4 matchs la semaine dernière, déjà à Anvers, contre l'Irlande et l'Inde (2 défaites, 1 partage et 1 victoire).

"Nous sommes de retour aujourd'hui", a commenté Vincent Vanasch, élu homme du match par la FIH. "Ce fut presque un match parfait avec 5 buts marqués. Nous avons bien rebondi à la suite de notre lourde défaite de dimanche devant l'Irlande. Lorsque nous jouons ensemble, nous pouvons faire la différence."

Pour 'The Wall', la différence avec le bloc de matchs de la semaine dernière s'est jouée dans "l'attitude". "On s'est beaucoup parlé hier (lundi, ndlr). On s'est dit tout ce que l'on avait à dire. Maintenant, ce qui comptera aussi demain face à l'Espagne, c'est la régularité. Nous savons que nous sommes dans un processus. Il faut y aller étape par étape."