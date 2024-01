Vincent Vanasch: "Décrocher un ticket olympique a toujours une saveur particulière"

"Ça devrait aller, même s'il faut toujours être prudent", recommande le dernier rempart des Red Lions. "C'est le début de la dernière ligne droite vers les Jeux, ce sera un bon tournoi pour essayer des choses et peaufiner certains détails tactiques."

Concernant le public, le gardien se réjouit que celui-ci ait pu apprendre à connaître le groupe de l'intérieur grâce au documentaire "A Better Place", diffusé en fin d'année. "Les réalisateurs ont fait un travail remarquable, ils ont vraiment bien compris l'ADN de l'équipe et les personnalités qui la composent. Cela a montré qu'on a pas juste gagné l'un ou l'autre match, mais bien que tout est possible lorsque l'on a un rêve commun. Un rêve qui ne cesse d'évoluer au fil des années."