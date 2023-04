Vincent Vanasch et Cologne rejoignent à nouveau Arthur Van Doren et Bloemendaal en finale

Comme l'an dernier, les deux Red Lions Vincent Vanasch et Arthur Van Doren se disputeront le titre en finale de l'Euro Hockey League lundi à Amstelveen. 'The Wall' et ses équipiers du Rot-Weiss Cologne ont en effet rejoint 'King Arthur et Bloemendaal en battant 4-3 aux shoot-outs les Espagnols de Terrassa, dimanche dans la deuxième demi-finale masculine qui s'est terminée sur partage 3-3.

Ce que la Gantoise n'a pas réussi en quarts de finale vendredi face aux Champions d'Espagne (défaite 0-3 aux shoot-outs après un partage 2-2), Cologne et surtout Vanasch l'ont fait. Après avoir mené 3-1 à la mi-temps et jusqu'à 8 minutes du terme sur des buts de Rühr (22e ps) Seitz (25e) et Mazkour (30e), les champions d'Allemagne ont été remontés au score par les Catalans (Cunill 20e et 52e sur pc, et Castello 53e). Aux shoot-outs Vanasch a été de nouveau déterminant, comme contre Hambourg en quarts, sauvant deux essais adverses.

Bloemendaal, double tenant du titre, victorieux 4-1 du Racing de Bruxelles, tentera de décrocher son 6e sacre (après 2009, 2013, 2018, 2021 et 2022) dans la principale compétition continentale, lundi (16h15) sur le terrain du Wagener Stadion d'Amstelveen aux Pays-Bas.