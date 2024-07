Vincent Vanasch prévient que les petites erreurs peuvent se payer cher contre tous

Qu'importe le résultat, 'The Wall' a voulu se concentrer sur la fête populaire vendredi au Lange Munte de Courtrai, garni de quelque 2.500 personnes. "Je pense que c'est la première fois qu'on joue ici, c'est juste magnifique de voir autant de gens autour du terrain et cela donne un vrai boost. Tout le monde est impatient que les Jeux débutent, et nous aussi."

Après une très grosse préparation et douze matchs entre le 25 mai et fin juin, les Red Lions partiront pour Paris le 19 juillet. "On a une semaine plus légère devant nous pour nous reconstruire physiquement. On a beaucoup donné mais nous sommes fin prêts, on a simplement envie d'y aller et d'en découdre."

Triple meilleur gardien du monde, Vincent Vanasch va participer pour la cinquième fois aux JO, lui qui a remporté l'argent en 2016 puis l'or en 2021.