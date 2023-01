Vincent Vanasch voulait inverser la tendance aux shoot-outs contre les Pays-Bas

(Belga) Après deux défaites de rang aux shoot-outs contre les Pays-Bas, en demi-finales de l'Euro 2021 puis en Pro League, les Red Lions, et Vincent Vanasch en tête, ont choisi leur moment pour inverser la tendance. Vendredi en demi-finales de la Coupe du monde, le portier belge a provoqué l'échec de trois tentatives adverses, permettant aux siens de rejoindre l'Allemagne en finale du tournoi indien.

"J'ai fait mon boulot dans ces shoot-outs, c'est clair. J'avais vu des vidéos et j'avais décidé d'être un peu plus agressif que d'habitude. Les Néerlandais nous ont récemment battu, je voulais inverser la tendance", a expliqué 'The Wall', élu Homme du match après un nouveau récital. Si le Red Lion a été décisif dans un exercice qu'il affectionne tout particulièrement, il a aussi gardé son équipe dans le match à la faveur de plusieurs parades salvatrices lors des deux premiers quart-temps. "Je ne sais pas si j'ai sauvé l'équipe mais c'est vrai que j'ai sorti une grosse première mi-temps. Cela nous laisse heureusement dans le match. Ils ont été efficaces sur pc mais nous aussi. Malgré l'absence d'Alex (Hendrickx, blessé, ndlr), on a montré que nous avions les ressources pour combattre et battre tout le monde", a expliqué Vanasch sur le terrain du Kalinga Stadium de Bhubaneswar. Acteur majeur des succès belges acquis aux shoot-outs lors des finales mondiale (2018) et olympique (2021), Vanasch était confiant en fin de match. "Si ça devait aller jusque-là, nous étions prêts physiquement, tactiquement et techniquement mais surtout mentalement. Je le sentais bien. Si le match avait duré un peu plus longtemps, on mettait un goal de plus. Je suis ravi de cette performance d'équipe." (Belga)