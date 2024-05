Vingt-sept Red Lions repris pour la Pro League, dernière ligne droite en vue des JO

Une liste de 27 Red Lions, appelés à disputer les 12 derniers matchs de Hockey Pro League, a été publiée mercredi par le sélectionneur fédéral Michel van den Heuvel. Ils se partageront les temps de jeu lors des 8 rencontres planifiées à Anvers, entre le 22 mai et le 2 juin, contre l'Irlande, l'Inde, l'Australie et l'Espagne. Trois d'entre eux, évoluant aux Pays-Bas et impliqués avec leur club dans les playoffs néerlandais (Arthur Van Doren, Arthur De Sloover et Thibeau Stockbroekx), ne se rajouteront au groupe que début juin.