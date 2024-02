Visé battu à Volendam, Aalsmeer grand gagnant du weekend

Dans ce match serré de bout en bout, les Liégeois ont connu une baisse de régime fatale pendant le troisième quart d'heure, qui a vu les Néerlandais prendre quatre buts d'avance (25-21). Malgré un dernier sursaut, Visé échouera sur le fil.

C'est sans problème que Bocholt s'est imposé face à l'avant-dernier Houten sur le score de 41-32. Aalsmeer a battu Izegem 36-26 et Hurry Up a signé une victoire surprise au détriment des Lions (31-28), ce qui permet à Volendam et Aalsmeer de recoller au trio de tête.