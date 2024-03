Visé remporte la finale masculine 34-30 face à Eupen

Pas de round d'observation dans cette rencontre démarrée à 100 à l'heure. Eupen a pris l'avantage sous l'impulsion des frères Damian et Bartosz Kedziora: 1-4 (5e) et 5-7 (10e). Côté visétois la réplique était donnée par Yves Van Cosen et Florent Bourget qui égalisera après 10:35 et donnera l'avance aux siens (8-7, 13e).

S'en suivit un chassé-croisé continu. L'écart au marquoir n'a pas dépassé trois unités (11-14, 20e).La défense eupenoise prit petit à petit l'ascendant sur les offensives visétoises en fin de mi-temps. Le bristol rouge brandi à la 26e à l'Eupenois Stijn Joosten ne perturba pas trop ses coéquipiers qui garderont l'avantage à la pause (15-18).