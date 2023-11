Visé s'impose à Eupen et reprend la tête du classement

Les cinq premières minutes de la seconde beaucoup se révélèrent plus emballantes. Visé prit quelque peu le large 12-16 en jouant plus vite mais retomba ensuite dans les mêmes travers qu'en première mi-temps ce qui permis aux germanophones de recoller au score à la 50e 20-20. Malheureusement la chance de l'équipe locale était passée car Visé s'est réveillé dès l'égalisation et a repris le jeu à son compte pour l'emporter au final 23-27.

Visé reprend le leadership de la compétition avec 19 points, talonné par le duo Bocholt et Lions 18. Volendam et Aalsmeer en comptent 15. La sixième place est partagée par Pelt et Hurry Up (13). A la huitième place on trouve ex-aequo à Eupen et Bevo qui totalisent 12 unités chacun. Hubo Handball est 10e (6), Houten 11e (3) et Izegem 12e et dernier à la recherche de son premier point.