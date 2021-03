Voile: la Semaine olympique de Hyères annulée en raison du coronavirus

(Belga) La Semaine olympique de Hyères, rendez-vous majeur de la voile programmé en avril à trois mois des Jeux olympiques de Tokyo, a été annulée en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, a annoncé mercredi la Fédération française de voile (FFV).

"Tous les scenarii ont été envisagés et proposés à la DIGES (Délégation interministérielle aux grands évènements sportifs) et malheureusement, celle-ci ayant rendu un avis défavorable, l'évènement ne pourra pas avoir lieu en avril prochain", a expliqué la FFV. La Semaine olympique de Hyères, dont l'édition 2020 avait déjà été annulée pour les mêmes raisons, devait entre autres servir de Championnats d'Europe de Finn et Championnats du monde pour la catégories RS:X. (Belga)