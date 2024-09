Voile: L'Irlandais Tom Dolan remporte la 55e Solitaire du Figaro

Sebastien Salom-Gomis

Le skipper irlandais Tom Dolan a remporté jeudi matin la 55e édition de la Solitaire du Figaro à La Turballe (Loire-Atlantique) et est devenu le troisième marin étranger à remporter cette course.

Le navigateur du monocoque Smurfit Kappa-Kingspan, âgé de 37 ans, a passé la ligne de la troisième et dernière étape au petit matin à 5 h 18 min, en septième position, après plus de trois jours et quinze heures en mer.