Voile: l'orchestrage millimétré des équipages SailGP

Créé en 2018 par le Néo-Zélandais Russell Coutts, quintuple vainqueur de la Coupe de l'America, et le milliardaire américain Larry Elisson, le circuit SailGP rassemble désormais la plupart des meilleurs régatiers sur les plans d'eau du monde entier.

Lors de la 3e étape de la saison à Saint-Tropez (Var) samedi, ces bateaux à foils ont encore atteint des vitesses impressionnantes, avoisinant régulièrement les 70 km/h malgré des conditions changeantes et un vent faiblard.

Un spectacle rendu possible en partie par un bolide de haute technologie: le F50 possède des dimensions importantes (15 mètres de long et 8,80 de large), demeure léger (environ 3 tonnes) et est truffé d'électronique (quelque 1.500 capteurs sont placés à bord).

Mais également par la discipline et le travail d'équipe de marins expérimentés, capables de manoeuvrer et de communiquer à haute vitesse. Lors d'une régate, un navire compte six personnes à bord - dont obligatoirement une femme-, réparties sur des postes précis.

La star de l'équipe est le barreur: il centralise les informations données par ses équipiers, pilote le navire à l'aide d'un volant, prend les décisions et donne les consignes à suivre.