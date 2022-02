Voile: Pilliard et Pella échoués dans le sud du Chili

Leur tentative de record du tour du monde à la voile à l'envers a tourné court: Romain Pilliard et Alex Pella se sont échoués dans la nuit de mardi à mercredi dans le sud du Chili, a annoncé leur équipe.

Les deux skippers ont enfilé leur combinaison de survie et sont en sécurité sur le trimaran Use it again, qui ne présente pas de voie d'eau mais n'est plus en mesure de repartir sans intervention extérieure.

"C'est un vrai cauchemar! Je n'ai pas vraiment les mots. Je suis dévasté. J'essaie d'évacuer et de me concentrer sur l'urgence du moment. Mais j'ai du mal à croire ce qui nous est arrivé", a commenté Pilliard dans un communiqué.

Après le passage du cap Horn jeudi 3 février, les deux hommes avaient choisi de s'abriter dans le chapelet d'îles et de fjords du sud de la Patagonie pour laisser passer plusieurs grosses dépressions.

Ils ont connu une grosse alerte dans la nuit de lundi à mardi, quand le vent est passé d'un coup de 10 à 50 noeuds, poussant le trimaran à plus de 12 noeuds droit vers une côte.

Il a fallu réaliser deux empannages en urgence qui ont provoqué des dégâts autour de la grand-voile et nécessité des réparations compliquées mardi.

Dans la soirée, les deux hommes s'étaient positionnés dans la baie de Cook pour avoir plus de place pour manoeuvrer en vue d'une nouvelle dépression prévue mercredi et pour être en mesure de profiter d'une fenêtre de sortie espérée jeudi.

"Les conditions météo étaient encore bonnes, nous étions sous voile réduite, nous progressions à 6 nœuds", a raconté Pilliard. Lui dormait et Pella était de quart, mais "après plus d'un mois en mer, la fatigue s'est accumulée et Alex s'est posé à l'intérieur et s'est endormi".

A 01h00 mercredi (06h00 heure de Paris), le bateau s'est immobilisé dans un grand bruit.

"Le trimaran est littéralement posé sur les rochers, nous sommes coincés dans un trou de souris avec des rochers tout autour de nous. C'est surréaliste d'être là. De vivre ça. Après ce que nous avons traversé ces derniers jours", a-t-il ajouté.

Un remorqueur de la marine chilienne était attendu dans la matinée (heure chilienne) pour aider à remettre le bateau à flot. Les deux skippers prévoyaient ensuite d'évaluer les dégâts avant de gagner le port le plus proche.

Cette intervention extérieure met fin à toute possibilité d'homologation d'un record, mais pas forcément à leur tentative de tour du monde à l'envers, en fonction de l'état du bateau.