Volley: fin de Mondial pour Kévin Tillie, blessé

Le Français Kévin Tillie (à gauche) et Nicolas Le Goff (au centre) lors du huitième de finale contre le Japon du Mondial de Volley 2022 dans l'Arena Stozice de Ljubljana en Slovénie le 5 septembre 20Jure Makovec

Le réceptionneur-attaquant de l'équipe de France de volley Kévin Tillie, blessé au pied droit lundi contre le Japon, est forfait pour la suite du Mondial, a annoncé mardi la Fédération française.

Les Bleus, champions olympiques l'été dernier à Tokyo, affrontent l'Italie mercredi en quarts de finale à Ljubljana.

Tillie, décisif après être rentré en jeu en poules face à la Slovénie (3-2), a été "touché à la voûte plantaire en retombant au sol au début du troisième set" lors de la victoire face aux Japonais (3-2) en 8e de finale, a indiqué la Fédération dans un communiqué.

Le joueur de 32 ans a passé des examens médicaux "qui ont révélé une rupture partielle de l’aponévrose plantaire superficielle du pied droit sur 20 millimètres" est-il ajouté.

"C’est toujours difficile de perdre un joueur sur blessure, Kevin avait un peu sauvé le match contre la Slovénie, et hier (lundi), il avait bien commencé. C’est un joueur important qui amène beaucoup de stabilité au service, en réception, mais aussi au +block+ (contre) et en attaque, on va tout faire pour aller jusqu’au bout pour lui" a commenté le central des Bleus Barthélémy Chinenyeze devant la presse.