Volley: le légendaire brésilien Bernardinho sélectionneur de l'équipe de France après Tokyo-2020

La légende du volley Bernardo Rezende, plus communément appelé Bernardinho, prendra la direction de l'équipe de France masculine de volley après les Jeux olympiques de Tokyo et jusqu'aux JO-2024 à Paris, succédant à l'actuel sélectionneur Laurent Tillie, a annoncé lundi la Fédération française de volley.

Double champion olympique (2004, 2016), triple champion du monde (2002, 2006, 2010) à la tête de la sélection brésilienne, Bernardinho est la référence dans le monde du volley et débutera aux commandes des Bleus pour le Championnat d'Europe 2021 du 1er au 19 septembre.

Son contrat va jusqu'aux JO-2024, avec comme étapes intermédiaires l'Euro-2021, le Mondial-2022 et l'Euro-2023.

"Je suis très honoré que la Fédération ait accepté ma candidature. Cette décision n'a pas été facile car elle nécessite quelques sacrifices personnels, mais lorsque je regarde cette équipe de France et son évolution aujourd'hui, je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir lui apporter mon expertise, afin d'aller vers un seul objectif commun: la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris", s'est enthousiasmé Bernardinho.

Entraîneur de l'équipe féminine de Flamengo, Rezende avait arrêté avec la sélection brésilienne masculine sur le titre olympique remporté au Maracanazinho de Rio en 2016, au terme d'une finale à sens unique contre l'Italie (3 sets à 0) et dans un incroyable ambiance devant 10.000 spectateurs dans un pays où le volley est le sport N.2 derrière le football.

C'est un autre immense défi qui se dresse devant lui pour les JO-2024, celui de placer l'équipe de France au sommet de la planète volley, pour une fin en apothéose pour la plus belle génération du volley français emmenée par la star Earvin Ngapeth.

"Cette équipe en a le potentiel et j'aimerais souligner le travail admirable qu'a fait Laurent Tillie avec ses joueurs depuis neuf ans. Je veux poursuivre ce travail, pousser les limites et les capacités de chacun, continuer à les faire grandir en tant que sportifs et êtres humains", a souligné Bernardinho.

Il arrive à la tête d'une équipe de France qui vit ses plus belles heures, une période faste sous la mandature de Laurent Tillie, qui débuté à la tête des Bleus à l'automne 2012.

En l'espace de neuf ans, Tillie a mené les Bleus vers un dernier carré d'un Championnat du monde (4e en 2014), mais surtout vers ses premiers titres internationaux: un sacre européen en 2015 quelques semaine après le triomphe en Ligue mondiale, au Brésil.