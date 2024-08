Volley: les Bleus souffrent mais s'arrachent pour avancer en demi-finale

"Ç'a été un combat. Il n'y a plus de match facile. Il n'y aura que des combats du début à la fin", a commenté Earvin Ngapeth, après la victoire (17-25, 26-28, 25-20, 25-21, 15-13) décrochée dans une Arena Paris Sud d'abord en combustion lente mais qui a fini en fusion.

Les Bleus l'ont échappé belle: sérieusement bousculés durant les deux premiers sets, ils ont réussi à se faire violence pour finalement faire plier les Allemands (3-2) lundi et s'offrir une demi-finale, qui leur permet d'encore croire à un rare doublé olympique.

Il faut dire que quand ces Bleus là rament, piochent, pataugent, ils déconcertent et désespèrent parfois même. Mais ils ont des ressources, pour l'heure inépuisables dans ces Jeux de Paris, à l'image du remplaçant Théo Faure, venu sauver la patrie en sortie de banc.

"On savait que ça allait être un match long, qui allait se jouer sur des détails contre une grosse équipe allemande. C'est incroyable pour nous que ça se termine de cette manière", a réagi le jeune pointu de 24 ans.

Jean Patry en difficulté, c'est lui qui a su apporter du poids et des points (11 dont deux contres et un ace) à l'attaque française longtemps en perdition, s'imposant comme l'élément détonateur de la remontée française, qu'on qualifiera de plutôt héroïque que fantastique, tant la victoire fut laborieuse et l'adversité allemande redoutable.