Volley: les Françaises avec la Serbie, double tenante du titre et hôte de l'Euro-2021

Les volleyeuses françaises se rendront à Belgrade pour la phase de groupe du Championnat d'Europe 2021 (18 août-4 septembre), et y affronteront notamment les hôtes serbes, doubles tenantes du titre, et la Russie, d'après le tirage au sort effectué jeudi à Belgrade.

Les coéquipières d'Héléna Cazaute et Lucille Gicquel ont terminé en tête de leur groupe de qualification, avec cinq victoires et une défaite au tie break, se qualifiant pour l'Euro-2021 et assurant leur présence au Championnat d'Europe pour la deuxième fois consécutive après 2019.

Pour tenter de disputer les huitièmes de finale de la compétition continentale, elles devront prendre l'une des quatre premières places d'un groupe de six avec la Serbie, hôte et sacrée en 2011, 2017 et 2019, et la Russie, championne d'Europe en 2013 et 2015 comme grandissimes favorites.

Les Françaises seront à la lutte avec l'Azerbaïdjan, la Belgique, tous deux en 8es à l'Euro-2019, et la Bosnie-Herzégovine, absente du dernier Championnat d'Europe, pour l'une des deux autres places en 8es de finale en jeu dans ce groupe.

A l'Euro-2019, les Françaises s'étaient arrêtées au 1er tour avec une victoire et quatre défaites.