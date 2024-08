Volley: stratosphériques, les Bleus survolent l'Italie pour décrocher la lune en finale

EBleuissants ! Animés de ce feu sacré qui mène aux plus belles conquêtes, les volleyeurs français, tenants du titre, ont concassé les Italiens (3-0), mercredi, pour s'offrir une deuxième finale olympique d'affilée, trois ans après leur sacre de Tokyo.

Et voilà les Tricolores désormais à une marche seulement d'un immense exploit, à savoir un rare doublé olympique, que seuls ont réussi les Soviétiques (1964-1968) et les États-Unis (1984-1988), à des époques où le volley ne comptait pas autant de nations d'un niveau si élevé.

- Et maintenant, la Pologne -

"On a vraiment joué à la française. Quel kiff ! Pour gagner 3-2 fallait faire le match parfait, pour gagner 3-0 fallait faire un match extraordinaire, c'est ce qu’on a fait", a résumé Earvin Ngapeth, qui a lui donné le ton dans le premier set, en y inscrivant 7 de ses 15 points.

L'homme fort du soir a été Trévor Clévenot, auteur de 17 points. Plus généralement, toute l'attaque française a brillé par ses choix et excellé par leurs exécutions. "La grande bellezza", dirait-on en Italie.

Et comme les Bleus avaient aussi dû réussir une remontée héroïque pour venir à bout des Allemands, il s'agissait d'éviter tant qu'à faire un autre retard à l'allumage. Alors, ils sont partis comme des balles et pas un Italien ne les a revus.

Mais avant, il fallait escalader le mur italien, qui s'était montré bien friable et avait frôlé l'effondrement en quart face aux Japonais, néanmoins incapables de convertir quatre balles de match pour réussir l'exploit.

"Ça va être encore plus difficile contre eux", a averti Trévor Clévenot.

Samedi (13h00), ils auront pour adversaires les Polonais, champions d'Europe, eux aussi en quête d'une deuxième médaille d'or, 48 ans après la première glanée aux Jeux de Montréal-1976, et qui ont dû batailler ferme pour venir à bout des États-Unis (3-2) après avoir entrevu l'élimination au 4e set.

Mis en orbite par Ngapeth, notamment auteur dans la première manche de sa spéciale, le smash en bras roulé ponctué d'une main sur l'oreille mi-chambreuse, mi-relax, les Français ont été redoutables offensivement, surprenant souvent le mur adverse avec l'attaque sur passe courte qu'ils avaient un peu trop laissée de côté depuis le début de ces Jeux, Barthélémy Chinenyeze se régalant à les conclure en force.

- Clévenot sur trampoline -

Le deuxième set a été plus disputé, les Italiens comptant trois longueurs (16-13) d'avance sur un ace de la star Alessandro Michieletto (7 pts). Mais les Français n'ont rien voulu laisser, même pas une miette de panettone, et leur ont infligé un terrible 6-1 qui a tout renversé pour finir sur un 12-5.

Dans ce sursaut de folie, Trévor Clévenot a été monstrueux de réussite, avec 6 points en 7 smashes dont cet énorme parpaing placé des trois mètres pour mener 24-21, monté comme sur un trampoline pour atterrir dans le camp italien en hurlant toute sa rage.

FRED TANNEAU

Ces Bleus-là, conquérants en diable, ont fini solidement le travail dans un troisième acte plus en maîtrise, presque clinique. Avec pour dernier point ce block-out trouvé par Ngapeth, ponctué d'une explosion énorme dans les gradins.

La star des Bleus était lui allongé sur le ventre, pris par l'émotion. "Je suis parti vite parce que sinon je vais trop chialer. Je fais du rap, quand même...", a-t-il lancé, jamais avare d'une punch-line.

"Et 1 et 2 et 3-0 !" Le refrain, alors hurlé à pleine gorge, est connu. Ce n'est pas le Brésil en foot, c'est l'Italie en volley, mais la démonstration valait bien de remettre au goût du jour ce tube des étés où la France gagne.