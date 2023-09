Volley Vlaanderen lance son plan de redressement financier et structurel

La direction et le personnel ont été informés en juin du plan qui comprend un contrôle rigoureux des dépenses et des recettes de toutes les activités et vise à permettre la relance d'une fédération saine. La fédération informe également que le pouvoir, le fonctionnement et la composition plus diversifiée de l'organe directeur, de l'assemblée générale, des comités et des conseils sont en cours d'examen.

L'organe directeur avait précédemment décidé de mettre fin à la collaboration avec Geert De Dobbeleer et au contrat avec la société As@p Management. Le conseil d'administration a décidé mardi de mettre fin à toute coopération plus rapidement, en raison de la rupture de confiance qui s'est produite au cours de la période écoulée.