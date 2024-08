Von Bredow-Werndl conserve son titre en dressage, 14e médaille olympique pour Werth

Von Bredow-Werndl, numéro 1 mondiale de la discipline et sacrée à Tokyo en 2021, a fait danser le public de Versailles lors de sa reprise libre avec un programme incluant des extraits de plusieurs chansons d'Edith Piaf ("Non, je ne regrette rien", "La Vie en Rose", "Padam, padam").

A 55 ans, Isabell Werth récolte une 14e médaille olympique, faisant d'elle la sportive en activité la plus décorée aux JO, avec la nageuse américaine Katie Ledecky, titrée samedi soir sur 800 m nage libre.

Werth, qui a participé à ses premiers Jeux à Barcelone en 1992, compte au total huit médailles d'or.

Samedi, l'Allemagne, emmenée par von Bredow-Werndl, Werth et Frederic Wandres avait déjà dominé la finale du dressage par équipes devant le Danemark et la Grande-Bretagne. L'équipe belge de dressage avait pris la 5e place du concours par pays avec Flore de Winne (Flynn), Larissa Pauluis (Flambeau) et Domien Michiels (Intermezzo). Les Belges avaient manqué la qualification dans l'épreuve individuelle.

La double championne olympique de Londres-2012 et Rio-2016, Charlote Dujardin, s'était retirée avant le début des épreuves après la diffusion d'une vidéo montrant la star britannique en train de maltraiter sa monture lors d'une séance d'entraînement.