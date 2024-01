"On voulait vraiment cette médaille d'or"

"On a été un peu timides en première mi-temps. On était pas bien réveillées et on a été dominées", reconnait Alix Gerniers. "Après la pause on a été beaucoup plus dures dans les duels et on a fait la différence en une minute, il n'en fallait pas plus aujourd'hui. Ça fait du bien de gagner une fois un tournoi et c'est important pour la suite."

La joueuse de La Gantoise soulignait aussi que l'Espagne ne parvient plus à battre la Belgique depuis un certain temps déjà. "Même pas aujourd'hui, alors qu'on n'a pas fait un très bon match. C'est aussi quelque chose à retenir." D'autant plus que les Ibères seront dans une poule différente des Panthers à Paris et pourraient donc se dresser sur leur chemin en quart de finale.