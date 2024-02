Ward Lemmelijn reconquiert son titre de champion du monde d'aviron en salle

Lemmelijn, qui avait choisi de ramer sur place à Prague plutôt que de concourir virtuellement devant ses supporters de Tirlemont, est resté à plus de 4 secondes de son record de Belgique (5:38.60), réalisé en novembre dernier lors des nationaux de la discipline, à Willebroek. Il a devancé de plus de 3 secondes le Polonais Michal Szpakowski (5:46.7), tandis que le Tchèque Jakub Podrazil a pris le bronze (5:48.6). Le Liégeois Gaston Mercier a manqué le podium pour quelques dixièmes, prenant la 4e place en 5:50.0. Lode Lemmelijn, le frère cadet de Ward, a lui terminé 6e (5:55.3). Jonas Bonte est 27e (6:18.7) et Charles Velghe 48e (6:35.0).

Un autre titre mondial est revenu à la Belgique, avec Mil Blommaert chez les poids légers 19-20 ans, en 6:23.6, alors que Marlon Colpaert, en 6:12.0, a terminé 4e chez les seniors poids légers. Un autre Belgian Shark, Aaron Andries, a démontré sa bonne forme en prenant le bronze, en 5:57.3, chez les 19-20 ans. Une catégorie où Savin Rodenburg a lui terminé 13e (6:16.3).