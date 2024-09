Washington et Julie Vanloo signent leur 10e succès de la saison

La Belgian Cat, titulaire, a joué 23 minutes, le temps d'être la meilleure passeuse ex aequo (4), la meilleure à 3 points ex aequo (3/7). Elle a inscrit 11 points (4/10) et capté 3 rebonds (1 offensif).

Même si Washington a toujours mené au score, après 5-5, le banc des Mystics, auteur de 50 des 90 points, a fait pencher la balance. Emily Engstler, auteure de 19 points, a battu son record en carrière à cette occasion.