Water-polo: "C'est notre phénomène!" Thomas Vernoux, le facteur X des Bleus

Mardi pour battre les champions du monde en titre hongrois (11-10), les Bleus se sont naturellement appuyés sur Vernoux, qui s'est illustré en marquant cinq buts, dont celui de la victoire, alors que les Bleus étaient à égalité 10-10 à 28 secondes de la fin du temps réglementaire.

Elu homme du match, le Marseillais a toutefois tenu à mettre en avant le collectif. "On me met dans la lumière mais les autres joueurs sont vraiment très importants", a-t-il assuré. "Ca a plutôt bien marché, mais ça marche surtout parce qu'on a été très solides en défense à la fin. Il n'y avait plus rien qui passait."

Quoi qu'il en dise, Vernoux est sans conteste le leader de l'équipe de France et à 21 ans, reconnu comme l'un des plus grands talents du water-polo. "C'est un garçon surdoué, ça c'est sûr. C'est un garçon qui est en avance sur son temps et avec lequel on a une grande ambition", apprécie le sélectionneur Florian Bruzzo.