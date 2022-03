Watrin, Dylan Borlée, Doom et Kevin Borlée seront les Tornados en séries du 4x400 m

(Belga) Jacques Borlée a décidé d'aligner dans l'ordre Julien Watrin, Dylan Borlée, Alexander Doom et Kevin Borlée en séries du 4x400 m des championnats du monde d'athlétisme en salle ce dimanche matin à Belgrade.

Les Belgian Tornados ont été placés dans la première série (11h10). Ils s'élanceront du couloir 5 juste derrière les Etats-Unis. L'Equateur (2), le Nigeria (3) et la Suède (4) seront derrière eux au départ de la même course. Les vainqueurs des trois séries, plus les trois autres meilleurs chronos du matin, seront invités à courir la finale en soirée (19h40). Les Tornados tenteront de se qualifier pour leur 28e finale dans une grande compétition internationale (championnats du monde, championnats d'Europe, relais mondiaux). (Belga)