Welters WBA - Manny Pacquiao battu aux points par le tenant du titre Yordenis Ugas

(Belga) La légende de la boxe le Philippin Manny Pacquiao, pour son retour après deux ans loin des rings et peut-être le dernier combat de sa longue carrière, s'est inclinée aux points face au Cubain Yordenis Ugas, 35 ans, désigné pour l'affronter il y a seulement onze jours. Celui-ci conserve son titre "super" WBA des welters (-66,678 kg), samedi à Las Vegas.

"C'était difficile de s'adapter à son style et je pense que c'était le problème pour moi car je ne me suis pas adapté", a déclaré Pacquiao après le combat. Pacquiao, 42 ans, a concédé la 8e défaite de sa carrière (62 victoires, 2 nuls) à l'unanimité des trois juges au terme des douze rounds (115-113, 116-112, 116-112). "Je ne sais pas" si c'était le dernier combat de sa carrière, a-t-il déclaré, gardant le suspense sur son avenir, que ce soit en boxe ou en politique, alors que des ambitions présidentielles aux Philippines lui sont prêtées. Pacquiao a remporté huit titres mondiaux dans autant de catégories différentes entre les mouches (-50,349 kg) en 1997 et les super-welters (-69,853 kg) en 2010. Son dernier titre "super" WBA des welters remontait au 20 juillet 2019, une ceinture qu'il avait perdue le 29 janvier dernier pour ne plus avoir combattu depuis et qui avait été attribuée à Ugas, lequel était le champion "régulier" WBA des welters. (Belga)